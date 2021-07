Esporte Mesmo com tropeços, Goiás iguala aproveitamento de quando foi campeão da Série B Com 16 pontos e 53,3% após dez jogos, time esmeraldino repete início de Segundona de quando foi campeão em 2012

Apesar da derrota para o Náutico, a primeira como mandante na Série B, o Goiás igualou a melhor campanha da equipe nos primeiros dez jogos na Segundona e, se depender deste retrospecto, pode manter a confiança no acesso. Com quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas, o Goiás tem 53,3% de aproveitamento com 16 pontos. É o mesmo rendimento e posição (6ª colocação...