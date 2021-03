Esporte Mesmo com proibição por decreto, Goiás quer seguir com treinos Diretoria esmeraldina sinaliza que elenco deve seguir com atividades nos centros de treinamentos nas próximas semanas

A diretoria do Goiás sinalizou que o clube seguirá treinando mesmo após a publicação de decreto do governo estadual que proíbe as atividades do futebol nas próximas duas semanas. O presidente executivo do clube, Paulo Rogério Pinheiro, alega que o clube tem como respaldo o decreto municipal de Goiânia que permite os treinos. O dirigente reforçou a necessidade de man...