Esporte Mesmo com pandemia, zagueiro do Atlético-GO destaca ano especial Eder iniciou Brasileiro como reserva e se tornou titular. Dragão faz campanha que pode levar clube à Sul-Americana

Reserva no início da temporada, titular no fim do ano. Essa é a situação do zagueiro Éder, de 25 anos e 1,84m, um dos destaques do Atlético- GO em 2020. O jogador realizou, na manhã desta quarta-feira (30), o último treinamento dele e do elenco neste ano. Destacou a qualidade do trabalho realizado no Dragão no decorrer de 2020 e espera tirar frutos disso na reta final d...