Esporte Mesmo com o olho esquerdo machucado, Harden brilha e Rockets derrotam Warriors

Mesmo com o olho esquerdo ainda bastante machucado, James Harden foi o grande destaque do Houston Rockets na vitória na prorrogação sobre o Golden State Warriors, por 126 a 121 em duelo das semifinais da Conferência Oeste. No tempo normal houve empate em 112 pontos. O time do Texas obteve a primeira vitória na série, que é liderada pela equipe de Oakland por 2 a 1. A...