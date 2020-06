Esporte Mesmo com o futebol paralisado, clubes buscam se reforçar durante a pandemia Grandes de São Paulo, além de gigantes do futebol brasileiro como Fluminense e Atlético-MG estão ativos no mercado

Embora o futebol brasileiro esteja paralisado desde março por causa da pandemia do novo coronavírus, os clubes brasileiros não interromperam a busca por negociações com jogadores neste período. A bola não rola e o calendário de 2020 ainda está indefinido, mas o mercado segue em andamento. A principal contratação no futebol paulista foi anunciada na última quarta-feira: o...