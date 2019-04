Esporte Mesmo após goleada, Goiás pede cautela na semifinal contra o Galo Em larga vantagem contra o Goiânia, alviverde relembra dificuldade em confronto contra a Aparecidense para deixar elenco alerta e sem salto alto

A goleada de sábado (30) por 3 a 0 sobre o Goiânia no Estádio Olímpico, em jogo válido pela ida das semifinais do Goianão 2019, é vista com importância pelo elenco do Goiás, mas não como o fim do duelo por uma vaga na decisão do Estadual. A derrota por 2 a 1 para a Aparecidense na Serrinha, nas quartas de final, deixou uma lição para o alviverde, na visão do técnico Maur...