Esporte Mesmo após corte, Neymar continua ativo na seleção e atua em grupo de WhatsApp O jogador está fora da Copa América por lesão, mas usa o celular e a participação no grupo de WhatsApp como uma forma de amenizar a frustração pelo corte

O corte por uma lesão no tornozelo direito não significou o desligamento completo de Neymar do cotidiano e das conversas com os demais jogadores da seleção brasileira. O atacante do Paris Saint-Germain continua ativo no grupo de WhatsApp criado para os convocados para a Copa América ao manter a frequência no envio das mensagens, geralmente com incentivos. Present...