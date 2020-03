A mesa-tenista paralímpica Eliane Corrêa morreu sábado, em São Paulo, por causa do novo coronavírus. A informação foi confirmada neste domingo pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa.

A nota publicada no site oficial da entidade comunicou que os médicos que a atenderam confirmaram a morte pela COVID-19. Ela sentiu falta de ar no sábado, foi levada ao hospital por familiares, mas não resistiu.

Eliane era atleta da classe 4 (cadeirante) e defendia a AACD-SP. Também era professora. Por causa da quarentena em São Paulo, não foi realizado velório antes de seu sepultamento.

A atleta Joyce Oliveira, da seleção brasileira, homenageou a colega nas redes sociais: "Eliane Corrêa virou mais uma estrelinha. Hoje, o céu está em festa por receber essa pessoa, tão batalhadora, uma pessoa que mesmo com as dificuldades sempre ia atrás dos seus sonhos e dos seus objetivos. Você era um espelho pra mim, para nunca desistir do que queria, pois tudo era possível."

"A CBTM, através de seu presidente Alaor Azevedo, diretoria e corpo de funcionários, manifesta os sentimentos de pesar à toda a família", finalizou a nota da entidade.