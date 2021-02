Esporte 'Merecíamos um resultado melhor', diz técnico do Atlético-GO após derrota em Curitba Atlético-GO perde para Furacão e busca uma vitória em dois jogos para garantir Sul-Americana

O técnico do Atlético-GO, Marcelo Cabo, lamentou a derrota para o Athletico-PR, por 2 a 1, na Arena da Baixada, em Curitiba, na noite deste domingo (14). O Dragão dá adeus ao sonho de conquistar vaga na Copa Libertadores, mas se mantém bem próximo de consolidar a segunda participação do clube na Copa Sul-Americana. Com 46 pontos, o time atleticano tem mais dois jogos...