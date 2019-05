Esporte 'Merecíamos sorte melhor', diz técnico do Goiás sobre derrota em Minas

Claudinei Oliveira elogiou a equipe pela coragem e desempenho mostrados em campo, mesmo com a pressão da torcida do Cruzeiro, mas reconheceu falhas da equipe. O treinador relembrou o discurso contra o São Paulo, em que o time também jogou bem, mas acabou perdendo, para ficar de lição nas próximas rodadas.“Merecíamos sorte melhor. Apesar do Cruzeiro ter feito boa partida...