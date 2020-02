Esporte Mercedes revela pintura do novo carro e assegura permanência na Fórmula 1 O novo campeonato da Fórmula 1 terá início com o GP da Austrália, no dia 15 de março, em Melbourne

Quatro dias antes do lançamento oficial do seu carro para a temporada de 2020 da Fórmula 1, a Mercedes aproveitou o anúncio de um novo acordo de patrocínio, com a Ineos, para apresentar a pintura do seu bólido, que possui detalhes em bordô, e refutar os boatos de que pode deixar o grid da principal categoria do automobilismo mundial. "Estamos nisso a longo prazo...