Esporte Mercedes renova contrato com o finlandês Valtteri Bottas por mais uma temporada Em outra mudança para 2020, o francês Esteban Ocon substituirá o alemão Nico Hulkenberg na Renault

A Fórmula 1 voltou nesta quinta-feira das "férias de verão" na Europa com várias novidades. No primeiro dia de atividades para o GP da Bélgica, no circuito de Spa-Francorchamps, duas equipes anunciaram quem dirigirá um de seus carros na temporada de 2020. Na Mercedes, a atual campeã, o finlandês Valtteri Bottas assinou a renovação de contrato por mais um ano. Na Renault, o...