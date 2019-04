Esporte Mercedes reage e Bottas faz o melhor tempo do dia nos treinos livres na China Verstappen, da Red Bull, também melhora e fica na terceira posição, à frente de Hamilton

A Ferrari começou a sexta-feira, o primeiro dia de treinos livres para o GP da China, em Xangai, que marca a 1.000.ª corrida da história da Fórmula 1, com força e fez o melhor tempo na primeira sessão com o alemão Sebastian Vettel. Mas a Mercedes se recuperou e com o finlandês Valtteri Bottas conseguiu ser o mais rápido da segunda sessão e de todo o dia de atividades. O...