Esporte Mercedes domina sexta na Rússia, com Valtteri Bottas líder nos dois treinos Os carros voltam à pista neste sábado (26) para a terceira sessão de treinos livres a partir das 6h (de Brasília). A classificação começa às 9h, e a corrida tem horário diferente: às 8h10 no domingo (27)

Sempre com um desempenho forte na pista de Sochi, Valtteri Bottas liderou, nesta sexta-feira (25), as duas sessões de treinos livres para o Grande Prêmio de Fórmula 1 da Rússia, fechando o dia com o tempo de 1min33s519, em vantagem de 267 milésimos para o companheiro de Mercedes, Lewis Hamilton. O inglês voltou a ter um rendimento normal depois de ter sido penúlt...