Esporte Mercado: Vila Nova empresta atacante e acerta com volante Matheus Porto, campeão goiano pelo Grêmio Anápolis, foi emprestado à Inter de Limeira; Guilherme Bazilio, ex-Juventus, acertou com o Tigre

O Vila Nova segue em processo de formação de elenco durante a temporada 2021. O clube colorado, que terá mudanças na defesa com a chegada do zagueiro Xandão e as saídas de Thiago Carleto e Walisson Maia, liberou o atacante Matheus Porto e acertou com o volante Guilherme Bazilio. Matheus Porto foi novamente emprestado, agora à Inter de Limeira para a disputa da Série D....