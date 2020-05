Esporte Membro do COI, australiano John Coates admite problemas para organizar Olimpíada Opinião bate com a de Thomas Bach, presidente do COI, que admitiu que os Jogos Olímpicos podem ser cancelados caso a pandemia não seja controlada até o meio do ano que vem

O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, que foram adiados para 2021 por conta da pandemia do novo coronavírus, está passando por problemas para deixar tudo em ordem para que a competição seja realizada. Quem admitiu isso foi John Coates, presidente do Comitê Olímpico Australiano (AOC, na sigla em inglês) e membro do Comitê Olímpico Internacional (COI). ...