Esporte Membro da comissão técnica do Goiás morre aos 38 anos Rafael Rocha era analista de desempenho do alviverde e estava no time esmeraldino desde 2015

O analista de desempenho do Goiás, Rafael Rocha, de 38 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (16). Após passar por cirurgia bariátrica, o profissional do clube teve complicações e não resistiu. Rafael trabalhava no Goiás desde 2015, quando foi contratado pelo então presidente do clube, Sergio Rassi. Mais conhecido como “paredão” dentro do Goiás, o analis...