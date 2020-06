Esporte Melo vê circuito aprendendo com erros de exibição e aponta US Open mais cauteloso Brasileiro, que forma parceria com o polonês Lukasz Kubot, ainda não definiu qual será o seu calendário no retorno dos torneios

Um dos tenistas mais experientes do circuito, Marcelo Melo acredita que o mundo do tênis precisa aprender com os erros cometidos nas controversas exibições lideradas pelo sérvio Novak Djokovic na Europa. E aposta que o US Open contará com regras mais rígidas para reduzir as chances de contaminação por covid-19, em agosto. "Temos de olhar pelo lado positivo. De aprender...