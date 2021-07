Esporte Melo reclama de comportamento provocativo de Djokovic: 'pra que isso?' Brasileiro desistiu de um ponto no meio do jogo e recebeu uma bolada. Sérvia venceu o Brasil nas duplas mistas

Marcelo Melo ficou bastante incomodado com a postura de Novak Djokovic no duelo entre Brasil e Sérvia, nas duplas mistas, nesta quarta-feira (28), nas Olimpíadas de Tóquio, vencido pelos europeus. Na saída da quadra onde jogou ao lado de Luisa Stefani, Melo deixou claro esse descontentamento. "Me impressionou da maneira negativa. Sendo bem sincero, não tinha necess...