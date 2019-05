Esporte Melo e Kubot vencem ex-líderes do ranking e vão à semifinal em Roma Principais favoritos ao título na capital italiana, brasileiro e polonês dominaram com facilidade o set inicial, sem terem o serviço ameaçado

O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot derrotaram nesta sexta-feira o finlandês Henri Kontinen e o australiano John Peers, ex-líderes do ranking, e avançaram à semifinal do Masters 1000 de Roma, na Itália. Melo e Kubot levaram a melhor pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7 (1/7) e 10/6, em 1h33min. Principais favoritos ao título na capital ...