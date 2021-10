Esporte Melhora nos números de atacantes leva Tigre a ter a 6ª campanha do 2º turno

O bom 2º turno feito pelo Vila Nova, que tem a 6ª melhor campanha no período, coincidiu com a evolução nos números de gols marcados por atacantes na equipe colorada. No 1º turno, o Tigre teve apenas três gols marcados por jogadores de frente. Desde a 20ª rodada, o time vilanovense marcou dez vezes, sendo sete gols feitos por atacantes - Clayton (3), Pedro Júnior (2) e Al...