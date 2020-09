Esporte Melhor visitante, Flamengo ainda tenta primeira vitória em casa Em seus domínios, o clube rubro-negro soma uma derrota e dois empates, números que deixam a equipe do treinador espanhol Domènec Torrent com o pior aproveitamento entre os donos da casa na competição

As vitórias em sequência contra o Santos e o Bahia, ambas pelo Campeonato Brasileiro, reforçaram o poder do Flamengo como visitante, mas também evidenciaram uma questão com a qual os rubro-negros andavam desacostumados. Se a equipe tem o melhor aproveitamento do Brasileiro atuando fora de casa (75% dos 12 pontos disputados), a situação em seus domínios é totalmente invers...