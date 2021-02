Esporte ‘Melhor do que nada’, diz meia do Goiás após empate com Bahia Time esmeraldino empatou por 3 a 3 com o tricolor, fora de casa, na abertura da 35ª rodada do Brasileirão

O meia Shaylon disse que é “melhor do que nada” o ponto conquistado pelo Goiás, neste sábado (6), na abertura da 35ª rodada do Brasileirão. Fora de casa, o time esmeraldino empatou por 3 a 3 com o Bahia, com gol marcado por Fernandão aos 49 minutos do 2º tempo. “Pela circunstância do jogo, sim, foi um bom resultado. Viemos para vencer, mas sofremos o terceiro go...