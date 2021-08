Esporte Melhor defesa, Goiás agora quer melhorar parte ofensiva Alviverde sofreu apenas sete gols na competição e tem confronto direto por posição na próxima rodada

Apoiado em sua defesa sólida e com desejo de ser mais eficiente no ataque, o Goiás se prepara de olho no desafio diante do Coritiba nesta sexta-feira (6), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Os gols desperdiçados diante do Operário-PR deixaram o técnico Marcelo Cabo ciente de que esse ponto teria de ser aprimorado na semana aberta para treinamentos.Nessas primeiras 15 ...