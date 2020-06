Esporte Melhor da história do UFC e com 2 cinturões, Amanda Nunes fala em aposentadoria Somando 11 vitórias consecutivas e sem perder desde 2014, Amanda se tornou a primeira atleta, independentemente do gênero, a conseguir defender dois títulos simultaneamente

Dona de dois cinturões do UFC e com marcas históricas em seu currículo, Amanda Nunes revelou em entrevista à TV Globo que a vitória sobre Felicia Spencer no UFC 250 pode ter sido o último combate de sua carreira. Isso porque ela "já conquistou tudo o que queria". "Estou muito feliz, realizada com tudo isso. Com todo o meu esforço, junto com todas as pessoas que acredit...