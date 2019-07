Esporte Melhor da final, Everton festeja atuação e diz que 'secou' Guerrero em penalidade Atacante do Grêmio ganhou prêmio de artilheiro da Copa América

Eleito o melhor jogador da final da Copa América e artilheiro da competição com os mesmos três gols do peruano Paolo Guerrero, o atacante Everton brincou com a rivalidade envolvendo os dois jogadores e disse que torceu para o centroavante do Peru perder o pênalti para que pudesse ficar como o goleador máximo do torneio. No final, os dois terminaram com três gols n...