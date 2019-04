Esporte Melhor ataque, mais vitórias, aproveitamento: os números do campeão Atlético Equipe rubro-negra conquistou 81,5% dos pontos disputados no Goianão e levantou o troféu estadual neste domingo (21)

Em 18 jogos disputados (81,5% de aproveitamento), o Atlético terminou como vencedor em 14. Foram dois empates e apenas duas derrotas na campanha rubro-negra no Campeonato Goiano, que terminou neste domingo (21), com o título do Estadual. É o 14º da história da equipe atleticana. Melhor ataque do futebol goiano na temporada, o Atlético marcou 35 dos 40 gols do clube ...