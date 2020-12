Esporte Meia será espião do Atlético-GO contra o Ceará Chico defendeu o Vozão, no ano passado, e poderá ajudar o técnico Marcelo Cabo sobre os segredos do clube alvinegro

A preparação do Atlético-GO para o jogo contra o Ceará terá informações privilegiadas sobre o Vozão. O meia Chico defendeu o time alvinegro no ano passado e deve passar para o técnico Marcelo Cabo, ao longo da semana, alguns dos segredos da equipe cearense. O duelo será disputado no sábado (12), pela 25ª rodada do Brasileirão. Chico disputou 36 jogos na temporada e marcou cinco g...