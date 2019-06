Esporte Meia são-paulino Igor Gomes capota carro em Rio Preto e escapa ileso de acidente O carro que o jogador estava se chocou com outro veículo em um cruzamento e capotou. As imagens do acidente circularam pelas redes sociais

O meio-campista Igor Gomes, do São Paulo, sofreu acidente automobilístico neste sábado (15) no interior de São Paulo. O carro que ele estava se chocou com outro veículo em um cruzamento e capotou. As imagens do acidente circularam pelas redes sociais. A assessoria do clube confirmou que o automóvel era, de fato, do jogador. Também informou que o acidente não passou ...