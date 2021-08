Esporte Meia revela otimismo no Atlético-GO depois de lesões musculares João Paulo voltou ao time nos três últimos jogos após recuperação e projeta sequência sem interrupção

João Paulo voltou a jogar pelo Atlético-GO no empate diante do América-MG, por 1 a 1, no dia 1ª de agosto. Antes disso, havia ficado mais de um mês inativo, em recuperação de lesão muscular no bíceps femural da coxa esquerda. O jogador estava numa fase boa, uma das melhores da carreira, atuando em bom nível, participando ativamente das jogadas ofensivas do Dragão. Recuperado, o...