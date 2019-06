Esporte Meia Ramires é anunciado pelo Palmeiras como reforço e assina por quatro anos A negociação entre o clube e o atleta foi rápida. Ramires gostou bastante das condições oferecidas pela diretoria alviverde, como um contrato longo e a oportunidade de disputar competições importantes

O Palmeiras anunciou nesta quinta-feira (13) a contratação do meia Ramires, de 32 anos. O jogador assinou vínculo por quatro temporadas e estava livre no mercado depois de rescindir contrato com o Jiangsu Suning, da China. Além de passagens por Cruzeiro, Benfica e Chelsea, o atleta defendeu a seleção brasileira nas Copas do Mundo de 2010 e de 2014. A negociação ...