Esporte Meia prevê 'novas alegrias' em retorno ao Vila Nova Revelado na base colorada, Dudu marcou um gol na vitória (3 a 0) no jogo-treino contra o Real-DF, no sábado (18). Jogador de 23 anos começou a 3ª passagem pelo Tigre

O meia Dudu fez a “reestreia” pelo Vila Nova no último sábado (18) e marcou um gol na vitória por 3 a 0, no jogo-treino contra o Real-DF. Revelado pelo clube colorado, o jogador de 23 anos começou a terceira passagem pelo Tigre após ter sido um dos destaques no Jaraguá, campeão da Divisão de Acesso em 2019 e surpresa do Goianão 2020. O desejo do meia neste retorno ...