Esporte Meia Maratona reúne 1,5 mil competidores no aniversário de Goiânia Evento realizado pela Unimed e pelo jornal O Popular teve sua 12ª edição neste domingo

O aniversário de Goiânia começou com a 12ª edição da Meia Maratona de Goiânia, realizada pela Unimed e pelo Jornal O Popular. No total, 1,5 mil competidores participaram a 12ª edição do evento que faz parte das festividades dos 88 anos da capital neste domingo (24). Os três primeiros colocados receberam troféus. A largada aconteceu no estacionamento do Goi...