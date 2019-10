Esporte Meia Maratona: Do trabalho à prova, sempre correndo Atletas se preparam para disputa do novo percurso da Meia Maratona de Goiânia. Inscrições vão até segunda-feira

Seis quilômetros é a distância da casa de Carmem Lúcia Soares, no Jardim Nova Era, em Aparecida de Goiânia, até o local onde trabalha, no Setor Bueno, em Goiânia. Por quatro vezes na semana, esse trajeto fica 10km mais longo. A decoradora de festas, de 57 anos, percorre todo o caminho a pé. Às segundas, quartas, sextas e sábado, dias em que vai correndo, passa no Parque...