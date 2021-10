Esporte Meia Maratona de Goiânia é retomada para atletas que se recuperam da Covid-19 Prova vai celebrar os 88 anos da Capital, com percursos de 5km, 10km e 21km, neste domingo (24)

A Unimed Meia Maratona de Goiânia será a oportunidade para corredores de rua que tiveram e se recuperaram da Covid-19 voltarem a participar de um evento esportivo ainda em meio à pandemia do novo coronavírus. Ao todo, 1.500 competidores vão percorrer três distâncias (5km, 10km e 21km) com largada no estacionamento do Goiânia Arena, a partir das 5h30 deste domingo (24), e...