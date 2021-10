Esporte Meia Maratona: corredores valorizam importância do esporte Prova tradicional foi realizada na comemoração dos 88 anos de Goiânia e reuniu cerca de 1,5 mil corredores

A 12ª edição da Unimed Meia Maratona de Goiânia trouxe esporte para as comemorações do aniversário de 88 anos da capital. O evento esportivo reuniu cerca de 1,5 mil corredores distribuídos em diversas baterias e que percorreram distâncias de 5km, 10 e 21km. Na prova de Meia Maratona (21km), o vencedor foi Edson Pereira Lima Teles na prova masculina com 1h18min19s,...