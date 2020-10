Esporte Meia emprestado pelo São Paulo é regularizado pelo Goiás Shaylon estava treinando no tricolor e já deve ficar no banco de reservas no jogo desta quarta-feira (7), contra o Fluminense

O meia Shaylon, de 23 anos, foi regularizado pelo Goiás e está à disposição do técnico Enderson Moreira para partida desta quarta-feira (7) contra o Fluminense, às 20h30, na Serrinha. Emprestado até o fim da Série A do Campeonato Brasileiro pelo São Paulo, Shaylon desembarcou em Goiânia nesta terça-feira (6), passou por exames médicos e assinou contrato com o club...