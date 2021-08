Esporte Meia do Vila Nova revela sondagens, mas descarta saída Arthur Rezende diz que foi procurado por equipes, porém, frisa que foco é terminar o segundo turno da Série B no clube colorado

O meia Arthur Rezende disse em coletiva nesta terça-feira (31) que recebeu sondagens, mas descarta deixar o Vila Nova antes do término da Série B. O jogador de 27 anos não citou nomes e frisou que o Criciúma, que acertou com o atacante Henan, não foi um deles. “Ventilações sempre tem, mas essa questão do Criciúma não chegou até mim. Tive outras sondagens, mas nada concreto. Meu foco é...