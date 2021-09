Esporte Meia do Vila Nova quer 'lei do ex' em clássico contra o Goiás O jogador passou pelo clube esmeraldino em 2014, emprestado pelo Palmeiras

O meia Tiago Real, uma das últimas contratações do Vila Nova para a Série B, pode ser titular no clássico contra o Goiás e espera desfrutar da “lei do ex” nesta sexta-feira (24), em jogo às 19 horas, na Serrinha. Os dois rivais se enfrentam pela 26ª rodada da Segundona nacional. O jogador passou pelo clube esmeraldino em 2014, emprestado pelo Palmeiras, e agora ...