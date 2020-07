Esporte Meia do São Paulo deve chegar por empréstimo ao Atlético-GO Everton Felipe estava no Cruzeiro, mas o vínculo dele terminou no sábado (4), ele já deixou a Toca da Raposa e se prepara para desembarcar em Goiânia nesta semana

O Atlético-GO inicia semana importante no projeto de disputa da Série A do Brasileiro e da Copa do Brasil. A diretoria espera para esta terça-feira (7) a chegada do técnico Vagner Mancini e os dois auxiliares (Anderson Batatais e Claudio Andrade) e, se tudo caminhar sem contratempo, o terceiro jogador contratado pelo Dragão nos últimos dias, o meia atacante Everton Felipe,...