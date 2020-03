Esporte Meia do Goiânia planeja treinos durante isolamento social Em clima de quarenta, Miguel está no Rio de Janeiro com a família e aproveitará período de suspensão do Estadual para descansar e treinar

A pandemia do coronavírus mudou a rotina dos jogadores de futebol pelo País. Com todas competições estaduais e nacionais paralisadas, atletas pretendem aproveitar o período de isolamento social para cuidar da saúde, descansar e treinar. É um caso do meia Miguel, do Goiânia. “Nesses primeiros 15 dias não vou treinar, mas caso a pandemia continue vou ter que de al...