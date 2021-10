Esporte Meia do Goiânia pede pés nos chão por acesso à 1ª Divisão estadual Galo e Rubra se enfrentam nesta quinta-feira (14), pela 4ª rodada da Divisão de Acesso

O meia Marcus Vinicius, do Goiânia, vê o time alvinegro forte para buscar o acesso à 1ª Divisão do Campeonato Goiano. Depois de três rodadas, o Galo lidera a Divisão de Acesso com sete pontos e enfrenta a Anapolina, pela 4ª rodada da competição estadual, nesta quinta-feira (14). "Nosso grupo é forte e todos estão bem unidos em busca do objetivo. Todos correndo p...