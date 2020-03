Esporte Meia do Goiás marca e se diz aliviado após ser criticado por torcida Thalles é prata da casa do Goiás e atingiu marca de 50 jogos pelo clube esmeraldino

Revelação das categorias de base do Goiás, o meia Thalles, de 22 anos, abriu o placar na vitória do Goiás sobre a Aparecidense, por 2 a 1, neste domingo (15), no Estádio Olímpico. O jogador se sentiu aliviado com o gol marcado, pois vinha sofrendo com críticas da torcida. Considerado uma promessa dentro do clube esmeraldino, Thalles tem demora...