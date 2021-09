Esporte Meia do Goiás diz que não estava em briga e segue recuperação no CT Henrique Lordelo foi baleado na madrugada deste sábado (11), em Goiânia

O meia Henrique Lordelo conversou com o POPULAR na noite deste sábado (11) e disse que não estava na briga em frente a boate Royal, onde ele foi baleado duas vezes no glúteo. O jogador de 21 anos recebeu alta e segue recuperação no CT Edmo Pinheiro, na Casa do Atleta, onde moram jogadores que não são de Goiânia. “Eu não estava nem perto dessa briga, não conhe...