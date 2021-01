Esporte Meia do Goiás desconversa sobre renovação: ‘Não é hora de pensar nisso’ Shaylon coloca a partida contra Coritiba jogo mais uma ‘final’ que o time esmeraldino terá na busca pela permanência

O meia Shaylon disse que ainda não sabe se permanecerá no Goiás para a temporada 2021. O jogador de 23 anos está emprestado ao time goiano pelo São Paulo e possui contrato até o final do Brasileirão com a equipe esmeraldina. Para ele, o foco deve ser a busca pela permanência na Série A. “O que eu sei é que tenho mais dois meses de Goiás e vou procurar dar meu máx...