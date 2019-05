Esporte Meia do Goiás aponta mudança fora de campo como fator para bom início de ano Léo Sena comentou sobre sonho de jogar Série A e braçadeira de capitão

Realização de um sonho e projeção nacional é o que Léo Sena, de 22 anos, vive neste início de ano no Goiás. Com passagem pela base do clube, o meia rapidamente se tornou uma das apostas esmeraldinas para o futuro, mas, com o time na Série B e queda na qualidade técnica, o jogador que Léo Sena poderia se tornar foi colocado em xeque. Ano passado, na campanha de ace...