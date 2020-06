Esporte Meia do Atlético-MG dá festa durante a quarentena e será multado em cerca de R$ 130 mil Festa ocorreu no dia 15 de maio, em Lagoa Santa-MG, com a presença de 20 a 30 pessoas na confraternização do meia Cazares

O meia Cazares, do Atlético Mineiro, promoveu uma festa no condomínio onde mora, em Lagoa Santa, e será multado em até R$ 132 mil pela prefeitura da cidade, localizada na região metropolitana de Belo Horizonte, por desrespeitar o decreto municipal que proíbe esse tipo de aglomeração durante o período da pandemia do coronavírus. Recentemente, ele testou positivo para a...