Esporte Meia do Atlético-GO sobre toque no braço no gol contra o Goiás: 'se pegou, não foi intencional' Dragão disputará diante do Palestino (Chile), nesta quinta-feira (29), o primeiro jogo fora do País na Copa Sul-Americana

O Atlético-GO disputará diante do Palestino (Chile), nesta quinta-feira (29), o primeiro jogo fora do País na Copa Sul-Americana. Antes da viagem internacional, a polêmica criada no clássico com o Goiás, pelas quartas de final do Goianão 2021, ainda é assunto. Autor do gol que gerou muitas reclamações do alviverde, o meia João Paulo foi breve sobre o lance, em que teria t...