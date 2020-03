Autor do gol da virada do Atlético-GO sobre o Grêmio Anápolis, neste sábado (14), no estádio Olímpico, o meia Matheus Vargas acredita que a Federação Goiana de Futebol precisa avaliar a sequência da competição estadual. Na opinião do jogador rubro-negro, como muitos campeonatos pelo mundo estão paralisados, o Goianão pode seguir o mesmo caminho enquanto a pandemia do coronavírus existir.

Matheus Vargas se diz seguro em relação ao trabalho de prevenção feito pelo Atlético, em especial nas dependências do clube. “Me sinto seguro com o trabalho que está sendo feito pelo Atlético, nos orientam (jogadores) como se comportar, o que fazer, sobre distância de pessoas. Acredito que a federação pode rever essa situação, todos os campeonatos estão parando. Não custa conversar e procurar o melhor para o Campeonato Goiano”, disse o jogador do Dragão.

O Atlético, assim como ocorreu no jogo entre Vila Nova x Anápolis, jogou sem a presença de torcedores contra o Grêmio Anápolis. A medida faz parte de um decreto estadual, que pede que jogos de futebol sejam disputados sem público nos estádios. Até as entrevistas após os jogos foram alteradas por causa da pandemia do coronavírus.

Em campo, o Atlético sofreu para vencer o Grêmio Anápolis. A virada só ocorreu nos acréscimos do 2º tempo, Caio Sena marcou contra aos 42 minutos e Matheus Vargas virou aos 50 minutos. Segundo o meia, a falta de entrosamento explica a dificuldade encontrada pelo time rubro-negro.

“A falta de entrosamento foi o que mais nos comprometeu. Mas como falamos no futebol, se na técnica não está dando, vai na raça. Mostramos isso, não desistimos e buscamos o resutlado. Conseguirmos sair com a vitória”, frisou Matheus Vargas.

O jogador disputou a 8ª partida pelo Atlético em 2020. Antes de ser contratado pelo time rubro-negro, Matheus Vargas defendeu a Ponte Preta e não atuava desde outubro do ano passado. “Isso dificultou a minha forma física, mas estou próximo do 100% agora. Espero seguir ajudando, seja com gols e assistências”, comentou o meia atleticano.

A virada sobre o Grêmio Anápolis mantém o Atlético na liderança do Goianão. O clube rubro-negro precisa de mais uma vitória para garantir a 1ª colocação, que garante ao clube o direito de jogar em casa na 2ª partida das fases eliminatórias. “Vencermos nos dá confiança para sequência do campeonato, o jogo não foi aquilo que esperávamos, o 1º tempo teve o Grêmio Anápolis melhor, mas não nos faltou raça. Não vai faltar no restante do ano, essa vitória vai para o torcedor atleticano”, disse o jogador.