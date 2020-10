Esporte Meia do Atlético-GO pede concentração contra Inter, que considera favorito Matheus Vargas é um dos jogadores que podem ser novidade no time atleticano. Foi dele o gol que garantiu a classificação na competição, na vitória de 3 a 1 sobre o Fluminense, na fase anterior da Copa do Brasil

Fiel ao discurso de que "é preciso virar a chave", o Atlético-GO concentra atenções, forças e o desejo de vitória na partida desta quarta-feira (28), às 19 horas, no Estádio Olímpico. A volta a ser dada pela chave será pelas oitavas de final da Copa do Brasil, na qual o Dragão disputará o primeiro jogo diante do Inter - a decisão da vaga será terça-feira (3), e...